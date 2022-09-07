12-летнюю девочку сбила машина в Петербурге

Машина сбила 12-летнюю девочку в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка попала под машину. Авария произошла днем во вторник, 6 сентября 2022 года, на проспекту Ударников. После ДТП ребенка госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 16:40 часов у дома 32 по проспекту Ударников 12-летняя девочка, без сопровождения взрослых, решила перебежать дорогу в неположенном месте, - рассказали в полиции.

В это время поп проспекту ехала машина марки "Хонда Аккорд", за рулем которой находится 44-летний мужчина. Автомобиль сбил ребенка вне зоны пешеходного перехода.

От удара девочка получила серьезные травмы. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в больницу. По факту ДТП проводится проверка.