Метрострой показал видео из тоннеля строящейся станции метро «Горный институт» в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге продолжается строительство станции метро "Горный институт". По плану, ее должны будут сдать в 2024 году. Сейчас работники Метростроя обустраивают тоннели, по которым будут ходить поезда до станции. Видео из подземелья появилось в сети 6 сентября 2022 года.

- Делимся атмосферным роликом из тоннелей "Горного института", - опубликовали видео в Метрострое Северной столицы.

Станция "Горный институт" войдет в состав оранжевой ветки и будет идти после станции "Театральная", которая пока что тоже строится. Планируется, что вестибюль новой станции расположится в районе пересечения Большого проспекта и 24—25-й линий Васильевского острова, второй — недалеко от перекрестка 23-й линии и Масляного канала.

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