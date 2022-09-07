Противогазы и индикаторы радиактивности на 300 тысяч рублей украли из противотуберкулезного диспансера в Петербурге

Противогазы и индикаторы радиоактивности украли из противотуберкулезного диспансера Выборгского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге из противотуберкулезного диспансера №11 в Выборгском районе украли огромное количество противогазов, таблеток с йодом и других вещей. Об этом 7 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие". В общей сложности, кто-то вынес из медицинского учреждения вещей более чем на 300 тысяч рублей.

- Кражу со склада в подвале диспансера, расположенного на проспекте Мориса Тореза, обнаружили 5 сентября в ходе инвентаризации, - рассказал источник.

Предполагается, что воры проникли в подвал со 2 по 5 сентября. Среди похищенного: четыре защитных костюма, 90 противогазов, 21 респиратор, индикаторы радиоактивности, 800 таблеток йодного калия, а также дрели-шуруповерты, болгарки и аккумуляторы.

Сейчас по факту кражи проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.