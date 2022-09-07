Более 6,5 тысяч подростков подрабатывали во время летних каникул в Петербурге

Свыше 6500 подростков Петербурга подрабатывали во время летних каникул Фото: Артем КИЛЬКИН

В течение лета в Санкт-Петербурге многие подростки не только отдыхали, но и работали. За время летних каникул на подработку в городе устроились более 6,5 тысяч детей. Об этом 7 сентября 2022 года рассказали в комитете по труду и занятости города.

- Свои деньги — это первая причина, которую называют несовершеннолетние соискатели. Но заработок — далеко не единственная важная мотивация. Работа во время каникул — опыт "взрослой" ответственности, отчасти, независимости, - отметила начальник отдела активных программ Центра занятости населения Наталия Чернега.

Так, за три месяца лета на работу были устроены более 6,5 тысяч подростков. Больше всего на работу отправились дети из Калининского района. Они подрабатывали в качестве помощников менеджеров в библиотеках, школах, налоговых инспекциях и других местах. Зарплата подростков за четырехчасовой рабочий день составляла около 11 тысяч рублей в месяц.