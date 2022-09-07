Рождение радуги над Петербургом попало на видео

На видео попало рождение радуги над Петербургом Фото: принтскрин видео.

На видео попало потрясающе красивое рождение радуги над Санкт-Петербургом. Явление было запечатлено камерами, установленными на самом высоком небоскребе Европы - "Лахта Центр". Роликом в пресс-службе башни поделились 7 сентября 2022 года.

- Появляется при распадении белого света на спектр в капельках воды, скажут прагматики. Дарит красоту и обещает исполнение желаний, отмечают романтики, - рассказали в пресс-службе "Лахта Центра".

На кадрах видно, как над городом быстро бегут облака, которые успели пролить на город дождь. Однако постепенно облака начали рассеиваться, а солнце озарять небо. В этот момент лучи стали играть в каплях воды, создавая красочный ореол над городом.