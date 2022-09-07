Мужчина «заминировал» детский сад на проспекте Науки в Петербурге

Пьяный петербуржец «заминировал» детский сад на проспекте Науки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина "заминировал" детский сад. 6 сентября 2022 года неизвестный позвонил в детское учреждение, расположенное на проспекте Науки, и сообщил, что в нем заложена бомба. Об этом пишет издание "Мойка78".

- Звонок от лжеминера поступил 6 сентября. Он сообщил, что в учреждении заложено взрывное устройство, - сообщает издание.

В детский сад сразу же приехали сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели все помещения детского учреждения, а также прилегающую территорию, однако никаких опасных предметов не обнаружили. Эвакуация детского сада не производилась.

Вскоре сотрудники полиции вычислили "телефонного террориста". им оказался 39-летний местный житель. Выяснилось, что в момент звонка он был пьян и хотел таким образом пошутить.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.