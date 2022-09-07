Восемь экотерминалов для опасных отходов украли на улицах Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге украли восемь экологических терминалов для приема опасных отходов, установленных на улицах города. Об этом 7 сентября 2022 года рассказали в комитете по природопользованию. По всем фактам уже написаны заявления в полицию и возбуждены уголовные дела.

- Экологические терминалы для приема опасных отходов пропадали с мест установки в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах в апреле и мае текущего года, - рассказали в комитете.

Мотивы воров в комитете объяснить не могут, тем более, что в контейнерах находились батарейки и компактные ртутьсодержащие лампы. Виновным может грозить арест до 4 месяцев или лишение свободы сроком до 2 лет.