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Происшествия7 сентября 2022 13:40

Восемь экотерминалов для опасных отходов украли на улицах Петербурга

По всем случаям были возбуждены уголовные дела
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Восемь экотерминалов для опасных отходов украли на улицах Петербурга

Восемь экотерминалов для опасных отходов украли на улицах Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге украли восемь экологических терминалов для приема опасных отходов, установленных на улицах города. Об этом 7 сентября 2022 года рассказали в комитете по природопользованию. По всем фактам уже написаны заявления в полицию и возбуждены уголовные дела.

- Экологические терминалы для приема опасных отходов пропадали с мест установки в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах в апреле и мае текущего года, - рассказали в комитете.

Мотивы воров в комитете объяснить не могут, тем более, что в контейнерах находились батарейки и компактные ртутьсодержащие лампы. Виновным может грозить арест до 4 месяцев или лишение свободы сроком до 2 лет.