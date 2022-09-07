Суд в Петербурге продлил срок задержания поджигателю автобуса с пассажирами

В Петербурге суд продлил срок задержание на трое суток поджигателю автобуса. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Суд продлил на 72 часа срок задержания мужчины, который бросил коктейль Молотова под автобус №54 в Петербурге. Напомним, все произошло в ночь с 4 на 5 сентября на Суворовском проспекте. К счастью, автобус не загорелся. Смесь в бутылке просто вспыхнула, а пламя быстро погасло. Никто из пассажиров не пострадал, люди отделались испугом. При задержании Александр Садчиков за свой поступок не извинился и признался, что ему было приятно смотреть на то, как горит бензин.

- По версии следствия, Садчиков своими действиями сломал стеклянную дверь автобуса, а также создал угрозу применения насилия к пассажирам, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что следствие будет настаивать на аресте мужчины. Пользователи Сети предполагают, что у него не все в порядке с психикой, и он может избежать ссылки в СИЗО. Тем не менее, по уголовной статье за хулиганство Садчикову грозит до пяти лет колонии.