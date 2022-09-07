Врачи прооперировали сломавшего позвоночник хоккеиста «СКА-Нева» Кирилла Танкова

В Петербурге успешно прооперировали травмированного хоккеиста СКА Кирилла Танкова. Фото: vk.com/ska_neva

Врачи провели операцию 20-летнему хоккеисту «СКА-Невы» Кириллу Танкову. Напомним, молодой спортсмен получил тяжелую травму в первом матче ВХЛ в сезоне. В игре с петербургским «Динамо» соперник неудачно толкнул Танкова в борт. Кирилл получил перелом позвоночника. Подняться самостоятельно он не смог, парня увозили на носилках прямо со льда. Виновника травмы дисквалифицировали на три игры. Прогнозов по возвращению Танкова в строй пока никто не дает.

Момент госпитализации спортсмена попал в трансляцию матча. Фото: vk.com/hcdynamospb

- Кирилла Танков прооперировали 6 сентября. Операция прошла успешно. О сроках восстановления говорить рано, но мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы СКА хоккеиста, - заявили в петербургском клубе.

Добавим, что спортивные журналисты пророчили Танкову место в основной команде СКА и называли его новым Панариным.