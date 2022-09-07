Троих семьянинов из Петербурга арестовали за ограбления ювелирных салонов по всей России

Троих петербуржцев задержали по обвинению в серии грабежей ломбардов по всей России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Троих петербуржцев и иностранца задержали за 20 ограблений ювелирных салонов по всей России. Подробности громкой истории рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Оказалось, что грабители опустошали кассы «ювелирок» с 2013 года, всего они обобрали 13 регионов России. По словам полиции, сообщники детально изучали каждый квадратный метр в ломбарде или ювелирном салоне. Внутрь они врывались в медицинских масках, а сбегали на автомобилях с похищенными госномерами.

- Украденные драгоценности фигуранты неоднократно продавали частному ювелиру, проживающему на северо-востоке Москвы. При этом сам мужчина не подозревал о криминальном происхождении выкупаемых изделий, - делятся в пресс-службе МВД России.

По данным МВД, петербуржцы скрывали свою тайную жизнь от родных и близких. В быту они были примерными семьянинами, а в «командировках» - профессиональными грабителями. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по двум статьям за разбой и грабеж. Всех семьянинов арестовали.