Суд арестовал экс-главврача больницы из Токсово за хищение 215 млн рублей на «мертвых душах»

В Петербурге арестовали бывшего главного врача больницы в Токсово по подозрению в мошенничестве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд в Петербурге арестовал бывшего главного врача Токсовской межрайонной больницы Виктора Федотова, подозреваемого в хищении 215 млн рублей на «мертвых душах». Напомним, ранее СК сообщал о задержании троих подчиненных бывшего руководителя медучреждения. Однако чуть позже к ним добавили еще двоих работников, в том числе из бухгалтерии. По версии следствия, соучастники устроили на работу 14 человек, но на деле эти люди никогда не трудились в больнице. Зарплата падала в карманы медиков, уверены в СК.

И вот, шестерых подозреваемых доставили в суд для избрания меры пресечения. Помимо бывшего главврача Федотова в СИЗО отправили врача-офтальмолога и медика-стажера. Вся троица вину не признает. А вот бухгалтерам досталась не такая строгая мера.

- Трем женщинам из бухгалтерии больницы избрали другие меры: домашний арест и запрет определенных действий. Они признали вину, в отличие от коллег-мужчин, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что по статье о мошенничестве в особо крупном размере подозреваемым грозит до 10 лет колонии.