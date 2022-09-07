Летучая мышь залетела на зимовку в квартиру петербуржцев

Летучая мышь решила погостить в квартире петербуржцев. Фото: vk.com/bpearl.online

Летучая мышь залетела в квартиру семьи в Балтийской жемчужине на юго-западе Петербурга. Об этом в среду, 7 сентября, рассказали в одноименном сообществе микрорайона во «Вконтакте». Черное рукокрылое создание воспользовалось тем, что на окнах не было защитной сетки. Животное забилось в угол балкона и, судя по словам хозяев квартиры, вынашивало планы на холода. Но сдавать квартиру в аренду предполагаемому вампиру никто не собирался. Выгнать летучую мышь было непросто.

- В наше окно на пятом этаже залетела летучая мышь и вынашивала план зимовки. Когда мы ее выгоняли, она стрекотала на нас и требовала оставить в покое. Так что сетки на окна нужны не только из-за нежелательных насекомых, - пишет хозяйка квартиры Ирина в группе «БЖonline».

На память летучую мышь сфотографировали и отправили летать восвояси. В комментариях жители микрорайона посоветовали быть аккуратнее с рукокрылыми, ведь у них может быть неприятный сюрприз в виде вируса бешенства.