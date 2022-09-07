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Происшествия7 сентября 2022 17:37

Пьяный пациент избил сотрудника поликлиники в Курортном районе Петербурга

Мужчина ударил врача по голове, на место сразу вызвали росгвардейцев
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Курортном районе Петербурга задержали пьяного посетителя поликлиники, избившего охранника.

В Курортном районе Петербурга задержали пьяного посетителя поликлиники, избившего охранника.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный пациент набросился с кулаками на охранника в поликлинике в Зеленогорске. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Все произошло во вторник, 6 сентября. Днем в медучреждение заявился нетрезвый посетителей. Мужчине не сиделось на месте, он шумел и грубил всем окружающим. Медики угомонить его не смогли, тогда вмешался охранник. Ему-то и досталось пара ударов по голове. Тогда сотрудники поликлиники нажали тревожную кнопку, и на место прибыли росгвардейцы.

- Прибывший наряд оперативно задержал нападавшего. Пьяного гражданина доставили в районный отдел полиции для разбирательства, - уточнили в Росгвардии.

О характере травм охранника не сообщается. Но, судя по всему, мужчине тут же оказали помощь на месте, и он продолжил работу.