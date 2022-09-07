Петербуржец получил условный срок за кражу игрушек для детей возлюбленной

Суд в Петербурге не стал отправлять в колонию похитителя игрушек из детского магазина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга получил шесть месяцев условного лишения свободы за кражу игрушек из детского магазина. В суде мужчина попытался объясниться и посетовал, что ему вскружила голову… любовь. Подробности романтического преступления рассказали в объединенной пресс-службе судов (ОПСС) Петербурга. Оказалось, что воришка по уши влюбился в подругу и захотел порадовать ее детей. Вот только покупать машинки на свои кровные он не захотел.

- Мужчина наворовал игрушек на сумму почти в шесть тысяч рублей. Игнорируя требования охраны, он выбежал из магазина и скрылся. В суде мужчина полностью признал вину: «Ваша честь, со мной такая любовь приключилась, что я просто забыл!», - цитируют горе-ловеласа в ОПСС Петербурга.

Добавим, что вору назначили еще и шесть месяцев испытательного срока, чтобы у него не было соблазнов еще раз порадовать детей подруги незаконным способом.