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Происшествия7 сентября 2022 18:47

Легковушка сбила инспектора ДПС на мотоцикле на севере Петербурга

Очевидцы пишут в соцсетях, что авария произошла из-за горе-пешехода
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Легковушка влетела в инспектора ДПС на Пискаревском проспекте в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Легковушка влетела в инспектора ДПС на Пискаревском проспекте в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Легковушка сбила инспектора ДПС на мотоцикле на Пискаревском проспекте в Петербурге вечером в среду, 7 сентября. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «Мотосолидарность ДТП» во «Вконтакте». По словам очевидцев, все произошло из-за горе-пешехода, который смутил остальных участников дорожного движения.

В ДТП никто не пострадал, не считая байка и машины. Фото: СОЦСЕТИ

В ДТП никто не пострадал, не считая байка и машины. Фото: СОЦСЕТИ

- В районе дома №163 девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Мотоциклист успел затормозить, но в этот момент водитель встречного автомобиля решил повернуть налево перед байком и столкнулся с ним. Но это пока что по предварительным данным, – рассказал автор публикации.

Добавим, что участники аварии сильно не пострадали. Сбежала ли с места девушка-пешеход, пока не сообщается.