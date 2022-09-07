Суд арестовал бизнесмена по делу о краже 77 млн рублей у администрации Василеостровского района Петербурга

В Петербурге арестовали бизнесмена по делу о хищении 77 млн рублей при заключении контрактов в администрации Василеостровского района. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд арестовал на два месяца бизнесмена Михаила Задорожного по делу о хищении 77 млн рублей из администрации Василеостровского района. Напомним, главу местного отдела здравоохранения задержали накануне, 6 сентября. По версии следствия, чиновник «колдовал» с бюджетными деньгами на протяжении последних трех лет. Как считают в СК, под кураторством госслужащего администрация района заключила несколько контрактов по уборке различных учреждений. Вот только аукционов как таковых не было – деньги доставались неким дружественным компаниям. Одна из них принадлежала Задорожному.

- Мужчина вину нее признал и отказался давать показания. У суда Задорожный просил домашний арест. Сказал, что воспитывает маленького ребенка и сбегать не собирается, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако суд встал на сторону следствия. Задорожный будет в СИЗО минимум по 5 ноября 2022 года. Ему, как и чиновнику, грозит до 10 лет лишения свободы. Меру пресечения главе отдела здравоохранения администрации пока не избирали.