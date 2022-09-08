Небольшие дожди и до плюс 10 градусов будет в Петербурге 8 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Постоянные дожди в Санкт-Петербурге подходят к концу. Однако еще в четверг, 8 сентября 2022 года, жителям города придется прихватить с собой зоны. Ожидается пасмурная и прохладная погода, с небольшими дождями. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, в небе над Северной столицей, вновь появятся, принесенные северными ветрами, поля облаков и местами пройдут небольшие дожди, - рассказал синоптик.

Но температура воздуха в городе все еще будет существенно ниже климатической нормы на 4-5 градуса. В Петербурге порядка 10-12 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется максимум до 8-13 градусов тепла. Ветер окажется северным 2-7 метров в секунду.

Небольшое потепление начнется с четверга. Температура воздуха станет на 2-3 градуса выше. Вместе с этим ненадолго придет "бабье лето".