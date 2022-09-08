Росприроднадзор вступился за крокодилового каймана в торговом центре в Приморском районе Петербурга / Фото: Росприроднадзор

В Санкт-Петербурге Росприроднадзор вступился за крокодилового каймана, которого держат в одном из торговых центров в Приморском районе города. Животное выставлено на всеобщее обозрение в небольшом террариуме. Об этом в ведомстве рассказали 8 сентября 2022 года.

- Использование юридическим лицом животного, запрещенного к содержанию в условиях неволи, свидетельствует о возможном несоблюдении требований действующего законодательства в области обращения с животными, - отметили в ведомстве.

Животное держат в аквариуме в ТЦ / Фото: Росприроднадзор

Дело в том, что кайман входит в перечень животных, которых запрещено содержать в неволе. Но есть одно условие, что запрет действует, если животное было приобретено после 1 января 2020 года.

Сейчас компании, которая владеет кайманом, предложили убрать его из проходного места, где вокруг него ходят много людей.