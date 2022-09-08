Второклассника госпитализировали из школы с сильным отравлением наркотиками в Петербурге

Из школы в Шушарах увезли второклассника с отравлением наркотиками и ковидом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Шушарах Санкт-Петербурга госпитализировали мальчика с сильным отравлением наркотиками. Утром 7 сентября 2022 года девятилетний ученик второго класса пришел в школу, однако учителя заметили, что с ребенком что-то не том. Он бился в истерическом судорожном припадке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 9:30 часов утра карета скорой помощи забрала из школы в Ленсоветовском девятилетнего мальчика с судорожным припадком, - сообщил источник.

Ребенка отвезли в Детскую больницу №5 имени Филатова с подозрением на сильное отравление психоактивными запрещенными препаратами. Мальчик был в тяжелом состоянии. Также ему сделали экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным.

Известно, что мальчик проживает вместе с мамой, которая числится как БОМЖ. Сейчас полиция проводит проверку.