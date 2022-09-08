Синоптик Колесов рассказал, какой была погода в день начала блокады Ленинграда в 1941 году

Синоптик Колесов рассказал, какой была погода в день начала блокады Ленинграда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8 сентября - важный день для Санкт-Петербурга. В 1941 году вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо и город погрузился в блокаду, которая длилась 872 дня. В тот день 81 год назад погода в Северной столице была холодной и дождливой, практически такой же, как в 2022 году. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Вспоминая погоду того периода надо отметить, что в сентябре 1941 года в Ленинграде было очень холодно. Первая неделя месяца, да и сам первый день блокады (ночью было +7 градусов днем +14 градусов) выделялись на фоне холодных сентябрей начала прошлого века, - отметил синоптик.

Средняя температура воздуха первой декады сентября того года была всего плюс 9,7 градусов и стала тогда одной из самых низких за 60 лет.

Ощутить погоду того времени сейчас очень легко. Ведь сентябрь 2022 года выдался даже холоднее, чем в 1941 году. Так, средняя температура 8 сентября 81 год назад составила всего 9,4 градуса.