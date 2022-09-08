Беглов обратился к жителям Петербурга в день годовщины начала блокады Ленинграда Фото: Олег ЗОЛОТО

8 сентября 1941 года Ленинград оказался во вражеском кольце. В этот день началась блокада города, которая длилась почти 900 дней. 8 сентября 2022 года к жителям Санкт-Петербурга обратился губернатор Александр Беглов и призвал горожан сохранять память о том времени.

- Казалось – невозможно существовать в этом аду. Но город жил. Мировая история не знала подобных примеров массового героизма, - отметил градоначальник.

Жители блокадного города получали лишь по 125 грамм хлеба в сутки. Несмотря на тяжелое время, школы продолжали работать, в филармонии музыканты исполняли 7-ю симфонию Шостаковича. Город продолжал жить, несмотря ни на что.

- Наша обязанность – сохранить память и передать ее потомкам, - подчеркнул губернатор.