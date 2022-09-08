Памятный знак «Малая дорога жизни» в Петербурге получила подсветку

Художественной подсветкой оформлен памятный знак «Малая дорога жизни» в Кронштадте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ко Дню памяти жертв блокады в Санкт-Петербурге установили художественную подсветку памятному знаку "Малая дорога жизни". Он находится в городе Кронштадт у здания бывшей пятой Северной оборонительной казармы. Об этом 8 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- Блокадные и воинские мемориалы очень важны для города. Это наша историческая память о героической обороне Ленинграда, о подвиге его жителей и защитников, - отметил губернатор Александр Беглов.

Знак установлен в Кронштадте в память о ледовой дороге, проходившей по Финскому заливу. По этому пути в годы блокады доставляли хлеб, орудия и боеприпасы на остров Котлин, откуда велась защита окруженного города.