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Происшествия8 сентября 2022 6:47

Полицейский на мотоцикле попал в ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге

Инспектора ДПС сбил легковой автомобиль
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Автомобиль сбил инспектора ДПС на мотоцикле в Петербурге

Автомобиль сбил инспектора ДПС на мотоцикле в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудник дорожной полиции попал в ДТП на мотоцикле. Авария произошла вечером 7 сентября 2022 года на Пискаревском проспекте. Инспектора сбил легковой автомобиль, двигавшийся на встречу. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 18:30 часов у дома 163 по Пискаревскому проспекту 48-летний мужчина за рулем автомобиля "Мазда", поворачивая налево, не предоставил преимущество на дороге служебному мотоциклу марки "БМВ", на котором ехал инспектор ДПС, - рассказали в полиции.

В итоге автомобиль сбил служебный мотоцикл. Благо, столкновение произошло на небольших скоростях, поэтому в результате аварии никто не пострадал.

На водителя автомобиля был составлен протокол об административном нарушении ПДД.