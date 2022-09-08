Полицейский на мотоцикле попал в ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге

Автомобиль сбил инспектора ДПС на мотоцикле в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудник дорожной полиции попал в ДТП на мотоцикле. Авария произошла вечером 7 сентября 2022 года на Пискаревском проспекте. Инспектора сбил легковой автомобиль, двигавшийся на встречу. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 18:30 часов у дома 163 по Пискаревскому проспекту 48-летний мужчина за рулем автомобиля "Мазда", поворачивая налево, не предоставил преимущество на дороге служебному мотоциклу марки "БМВ", на котором ехал инспектор ДПС, - рассказали в полиции.

В итоге автомобиль сбил служебный мотоцикл. Благо, столкновение произошло на небольших скоростях, поэтому в результате аварии никто не пострадал.

На водителя автомобиля был составлен протокол об административном нарушении ПДД.