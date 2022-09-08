«Пассажиравтотранс» закупит 207 новых автобусов для Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перевозчик «Пассажиравтотранс» закупит еще 207 новых автобусов для Санкт-Петербурга. Это будут машины большого класса с комфортными салонами. Аукцион на покупку автобусов уже объявлен, сообщили в компании 8 сентября 2022 года.

- Для сохранения темпов обновления подвижного состава и повышения комфорта поездок компания приобретет новые автобусы, - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Новые автобусы будут рассчитаны не менее, чем на 97 пассажиров. Весь транспорт будет низкопольным для доступности всех людей, включая родителей с колясками, пожилых, инвалидов и других пассажиров с ограничениями в движении. Кроме того, автобусы будут более экологичны за счет двигателя Евро-5.

Поставить автобусы в город должны в начале декабря. Ранее компания приобрела 216 автобусов, которые также прибудут в Петербург до конца 2022 года.