Теплая погода вернется в Петербург 9 сентября

Тепло вернется в Петербург 9 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мерзнуть жителям и гостям Санкт-Петербурга осталось недолго. Уже 9 сентября 2022 года в город вернется тепло. Температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов, дождевые тучи уйдут и выглянет солнце. На несколько дней в Северной столице наступит "бабье лето". Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Считаю, что "бабье лето" начнется в Петербурге в пятницу сухой и солнечной погодой с температурой в плюс 13-15 градусов, - отметил синоптик.

По прогнозу специалиста, хорошая погода продлится в городе до вторника, 13 сентября. При этом, с каждым днем будет теплеть. В выходные в Петербурге ожидается около плюс 16 градусов, а к 13 сентября температура подрастут до плюс 16-18 градусов. Ночи, при этом, останутся холодными, а в Ленинградской области ударят первые заморозки.

"Бабье лето" закончится 14 сентября приходом дождей.