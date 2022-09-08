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Происшествия8 сентября 2022 7:19

Подросток выпал из окна квартиры тети в Гатчинском районе Ленинградской области

Пострадавшего с переломали на теле госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Подросток выпал из окна квартиры в Гатчинском районе Ленинградской области

Подросток выпал из окна квартиры в Гатчинском районе Ленинградской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подросток выпал из окна квартиры своей тети с высота девяти метров в Ленинградской области. Инцидент произошел в городе Коммунар Гатчинского района. Вечером 7 сентября 2022 года 16-летний парень пришел в гости к тете, а уже через некоторое время оказался на земле в окружении медиков. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 18:30 часов молодой человек выпал из окна с высоты третьего этажа. На место прибыли сотрудники скорой помощи и госпитализировали подростка в тяжелом состоянии, - сообщил источник.

У подростка от удара о землю случился перелом трех поясничных позвонков, перелом пяточной кости. Также отмечается, что у мальчика было психическое расстройство.

Источник сообщает, что парень был в гостях у 34-летней тети, с которой у него произошла ссора. Сейчас по факту поводится проверка.