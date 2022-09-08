7-летнего ребенка сбила «Нива» на пешеходном переходе в Петергофе

"Нива" сбила семилетнего мальчика в Петергофе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Петергоф, что входит в состав Санкт-Петербурга, автомобиль "Нива" сбил семилетнего ребенка. Авария произошла днем 7 сентября 2022 года на перекрестке улиц Ботаническая и Чебышевская, когда мальчик переходил дорогу вместе с бабушкой. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 15:27 часов на перекрестке улиц, 32-летний водитель за рулем автомобиля "Нива" сбил семилетнего ребенка, который вместе с бабушкой переходил дорогу на красный сигнал светофора, - рассказали в полиции.

В итоге ребенок пострадал. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в больницу.

По факту аварии проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.