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Происшествия8 сентября 2022 8:02

7-летнего ребенка сбила «Нива» на пешеходном переходе в Петергофе

Мальчик переходил дорогу с бабушкой на красный свет светофора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Нива" сбила семилетнего мальчика в Петергофе

"Нива" сбила семилетнего мальчика в Петергофе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Петергоф, что входит в состав Санкт-Петербурга, автомобиль "Нива" сбил семилетнего ребенка. Авария произошла днем 7 сентября 2022 года на перекрестке улиц Ботаническая и Чебышевская, когда мальчик переходил дорогу вместе с бабушкой. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 15:27 часов на перекрестке улиц, 32-летний водитель за рулем автомобиля "Нива" сбил семилетнего ребенка, который вместе с бабушкой переходил дорогу на красный сигнал светофора, - рассказали в полиции.

В итоге ребенок пострадал. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в больницу.

По факту аварии проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.