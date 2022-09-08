IT-компании принесли более 32 млрд рублей в бюджет Петербурга в 2022 году

Более 32 миллиардов рублей только по двум налоговым статьям принесли в бюджет города ИТ-компании Санкт-Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

IT-компании Санкт-Петербурга принесли в городской бюджет более 32 миллиардов рублей за восемь месяцев 2022 года. Об этом 8 сентября сообщили в Смольном. Причем, это данные лишь за налог на прибыль и НДФЛ.

- В новой экономической реальности цифровая отрасль города показала готовность к переформатированию своих бизнес-процессов и продолжает свое продуктивное развитие. В немалой степени этому способствовали беспрецедентные меры государственной поддержи как на федеральном, так и на региональном уровне, - отметил вице-губернатор Станислав Казарин.

Так, большую часть дохода принес НДФЛ, на который пришлось более 23 миллиардов. Налог на прибыть IT-компаний принес более 7 миллиардов рублей. Причем, больше всего в бюджет Петербурга отчислили компании, которые занимаются программным обеспечением и консультацией в этой области. Сумма дохода составила более 25 миллиардов рублей.