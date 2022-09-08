Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 9:11

Венки в День годовщины блокады возложили на Пискаревском кладбище Петербурга

В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
К Пискаревскому мемориалу возложили цветы и венки в память о 81-й годовщине начала блокады Ленинграда

К Пискаревскому мемориалу возложили цветы и венки в память о 81-й годовщине начала блокады Ленинграда

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 8 сентября 2022 года прошла церемония в память о 81-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда. В честь этого губернатор города Александр Беглов и другие первые лица города, а также блокадники возложили цветы и венки к Пискаревскому мемориалу. Об этом сообщили в Смольном.

- 81 год назад замкнулось вражеское кольцо. Никто не знал, как долго продлится блокада, сколько горя и страданий придется испытать Ленинграду, - сказал ранее градоначальник.

В этом году в церемонии приняли участие блокадники, которые на данный момент проживают на Донбассе.

После церемонии ее участники посетили выставку "Я верю в свой народ".

Также возложение венков состоялось на Серафимовском, Невском воинском, Богословском и Смоленском кладбищах, на площади Победы и у Триумфальной арки.