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Происшествия8 сентября 2022 9:22

Автомобиль врезался в трамвай и загорелся на Бухарестской в Петербурге

Движение общественного транспорта встало
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Машина загорелась после ДТП с трамваем в Петербурге

Машина загорелась после ДТП с трамваем в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге произошла эпичная авария. На перекрестке Касимовской и Бухарестской улиц, а также Волковского проспекта автомобиль врезался в трамвай, после чего загорелся. Авария произошла утром 8 сентября 2022 года. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Автомобиль не на газу. Загорелся от того, что, видимо, лопнул мотор и масло попало на коллектор, - предположили очевидцы.

Автомобилист и водитель трамвая сразу же выскочили из транспортных средств и принялись тушить пожар. На помощь прибежали и другие мимо проезжающие водители, но тщетно. Огонь смогли потушить только сотрудники пожарной службы.

Сообщений о пострадавших в результате аварии не поступало. Специалисты разбираются в причине ДТП. Также движение трамваев встало.