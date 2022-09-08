Автомобиль врезался в трамвай и загорелся на Бухарестской в Петербурге

Машина загорелась после ДТП с трамваем в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге произошла эпичная авария. На перекрестке Касимовской и Бухарестской улиц, а также Волковского проспекта автомобиль врезался в трамвай, после чего загорелся. Авария произошла утром 8 сентября 2022 года. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Автомобиль не на газу. Загорелся от того, что, видимо, лопнул мотор и масло попало на коллектор, - предположили очевидцы.

Автомобилист и водитель трамвая сразу же выскочили из транспортных средств и принялись тушить пожар. На помощь прибежали и другие мимо проезжающие водители, но тщетно. Огонь смогли потушить только сотрудники пожарной службы.

Сообщений о пострадавших в результате аварии не поступало. Специалисты разбираются в причине ДТП. Также движение трамваев встало.