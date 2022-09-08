12-летнего мальчика четыре года насиловали приемные родители в Петербурге и публиковали его голые снимки в сеть

Приемные родители из Петербурга 4 года насиловали 12-летнего мальчика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге приемная семья четыре года насиловала 12-летнего мальчика, а также публиковала его обнаженные снимки в сети. Сотрудники полиции обнаружили фотографии ребенка в интернете, начали проверку и вскрыли жуткую правду. Об этом 8 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Следовали установили IP-адрес, с которого были опубликованы фотографии. Выяснилось, что он принадлежит 43-летней женщине, проживающей на Гражданском проспекте, - рассказал источник.

Муж женщины - 54-летний грузчик. А мальчик с фотографий - это их приемный сын.

По предварительным данным, с сентября 2018 года по май 2022 года мужчина насиловал ребенка, которому на момент начала совершения преступления было всего 8 лет. По факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого уже задержали. Сейчас следователи изучают содержимое компьютеров, телефонов и жестких дисков, найденных в квартире.