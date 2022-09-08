Водитель отправил в нокаут другого автомобилиста из-за парковочного места в центре Петербурга

Водитель избил мужчину из-за платного парковочного места в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Хоть все парковочные места в центре Санкт-Петербурга и стали платными, водители все равно за них дерутся. Так, один автомобилист отправил в нокаут другого из-за парковочного места. Драка произошла 6 сентября 2022 года на Полтавской улице. Все произошедшее попало на видео камеры наблюдения.

- В полицию поступило сообщение о том, что у дома 6 по улице Полтавской избили мужчину. Прибыв на место, наряд обнаружил 49-летнего мужчину с тяжелой травмой головы. Его госпитализировали в больницу, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Там же находился и человек, избивший мужчину - 32-летний приезжий из Тюменской области. Оказалось, что между мужчинами возник спор за парковочное место. Решив не подбирать словами аргументы, 32-летний водитель сильно ударил кулаком другого водителя, от чего тот упал и ударился головой об асфальт. На этом нападавший не остановился и стал волочить мужчину по земле.

По факту драки возбуждено уголовное дело.