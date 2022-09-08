«Мерседес» сбил подростка на севере Петербурга

"Мерседес" сбил подростка на углу Хошимина и Композиторов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга женщина за рулет «Мерседеса» сбила подростка. Авария произошла днем 7 сентября 2022 года на перекрестке улиц Хошимина и Композиторов. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 41-летняя женщина на «Мерседесе», двигаясь по улице Хошимина от проспекта Просвещения, начала поворачивать налево на улицу Композиторов. В это время перекресток переходил 17-летний парень, - рассказали в полиции.

Молодой человек не ожидал такого поворота, так как шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Удар оказался сильным. Юношу в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку.