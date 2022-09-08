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Происшествия8 сентября 2022 10:59

Экс-главу городского поселения Всеволожского района Ленобласти задержали за взятку

Чиновнику оплачивали аренду гостиниц, квартир, а также делали подарки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Экс-главу городского поселения Всеволожского района Ленобласти задержали за взятку в 180 тыс рублей

Экс-главу городского поселения Всеволожского района Ленобласти задержали за взятку в 180 тыс рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали бывшего главу администрации одного из городских поселений Всеволожского района по делу о взятке. Об этом 8 сентября 2022 года сообщили в правоохранительных органах. Однако чиновник брал взятку не деньгами, а в виде оплаченных для него удобств.

- По данным следствия, с февраля по сентябрь 2020 года генеральный директор одной коммерческой компании договорился с чиновником о том, чтобы тот покровительствовал и помогал ему в коммерческой деятельности, - рассказали в органах.

Напрямую экс-глава администрации деньги не получал. Вместо этого бизнесмен оплачивал ему и его семье аренду квартир и проживание в гостиничных номерах в других городах России, а также подарил какой-то "бытовой прибор". В общей сложности предприниматель потратил 180 тысяч рублей.

На данный момент проводятся проверки и выясняется, были ли другие случаи взятничества.