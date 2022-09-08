Новый блокадный автобусный экскурсионный маршрут запустят в Петербурге в сентября

В сентябре в Петербурге запустят автобусный экскурсионный маршрут Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в сентябре запустят новый автобусный экскурсионный маршрут по блокадным местам города. Он пройдет об "блокадной подстанции" на набережной реки Фонтанки до Никольского собора и будет включать 12 остановок. Об этом 8 сентября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Маршрут соединит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и Народный музей школы № 235 имени Д. Д. Шостаковича "А музы не молчали...". Он свяжет две выставки, посвященные Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, - сообщает издание.

Участники экскурсии смогут побывать в местах, где были организованы штабы фронта, в театрах, музыкальных магазинах и пожарных, которые продолжали работать в окруженном городе.

Экскурсия будет проходить в стилизованном ретро-автобусе.