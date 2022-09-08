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Общество8 сентября 2022 11:38

Памятную стелу в честь бывшего главы МЧС Евгения Зиничева открыли в Петербурге

Зиничев погиб 8 сентября 2021 года, упав со скалы в Норильске
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В сквере имени Героя России Евгения Зиничева открыли памятную стелу

В сквере имени Героя России Евгения Зиничева открыли памятную стелу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге установили памятную стелу в честь бывшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Монумент расположился в сквере, названном в его же честь, который находится на улице Гастелло. Установка стелы приурочена к годовщине гибели Зиничева, рассказали 8 сентября 2022 года в Смольном.

- Евгения Николаевича нет уже год. Но город помнит своих героев. Всю свою жизнь Евгенией Николаевич посвятил служению Отечеству. Он - человек с настоящим ленинградским-петербургским характером. Защищал безопасность государства и наших сограждан, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске. Глава МЧС сорвался со скалы, спасая человека.