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Происшествия8 сентября 2022 12:06

Годовалый ребенок отравился стиральным порошком в Ленинградской области

Малыш наелся порошка, пока за ним никто не смотрел
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Годовалый малыш в Ленобласти наелся стирального порошка

Годовалый малыш в Ленобласти наелся стирального порошка

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области в больницу попал годовалый ребенок с отравлением стиральным порошком. Инцидент произошел 5 сентября 2022 года в городе Светогорск. Мальчик был в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мальчик в возрасте 1 год 4 месяца в минувший понедельник был госпитализирован в местную больницу с отравлением неизвестным веществом. Состояние маленького пациента оценивается как средней степени тяжести, - рассказал источник.

Спустя два дня врачи решили перевезти малыша в другую больницу, которая находится в городе Выборг.

По предварительным данным, ребенок наелся стирального порошка, пока его оставили без присмотра. Сейчас по факту полиция Выборгского района проводит проверку.