Новые дома на намыве Васильевского острова подключат к канализации до конца года

К системе водоотведения подключат 5 жилых кварталов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые жилые кварталы на намывных территориях Васильевского острова подключат к канализации до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- Водоканал обеспечит строящиеся жилые комплексы надежным водоотведением. В рамках работ по технологическому присоединению абонентов будут проложены 8 км канализационных сетей, - отметили в ведомстве.

По окончании работ к централизованной системе водоотведения Петербурга присоединятся сразу пять жилых кварталов. Строительство сетей, подчеркнули в комитете, идет последовательно и учитывает темпы и сроки возведения жилых домов на намыве. В три этапа рабочие проложат 1325 м сетей, на сегодняшний день они справились с 930 метрами труб.

Для подключения первых кварталов Водоканал построил около 2,4 км сетей, а в прошлом году возвел первую очередь канализационного коллектора на острове - это позволило отводить воду с южной части намыва. В дальнейшем коллектор обещает отводить до 39 тысяч кубометров сточных вод в сутки.