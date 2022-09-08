Падение метеоров над Ладожским озером в Ленобласти сняли на видео

Петербуржцы запечатлели падение метеоров над Ладожским озером / Фото: Астро Фото Болото

В объектив камер ловцов северного сияния попало не менее прекрасное явление - падение метеоров. В ночь на 8 сентября 2022 года "охотники" отправились на берег Ладожского озера, чтобы понаблюдать разноцветные переливы в небе, но смогли запечатлеть "звездопад". Видео момента появилось в группе "Астро Фото Болото".

- Всю ночь звезды падали прямо в Ладожское озеро. Высматривали туманности и лунные кратеры кратеры, ловили сеяние и падающие звезды. Возможно экземпляры выпали из Персеид, - рассказал автор видео.

Другие любители понаблюдать за ночным небом отметили, что это уже не поток Персеиды, который наблюдается в августе, а сентябрьские эпсилон Персеиды. Причем, увидеть их, как оказалась, большая удача.