Дебошир угрожал пистолетом водителю автобуса в Петербурге

Сотрудники полиции задержали дебошира, угрожавшего водителю автобуса в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина решил пристать к водителю автобуса и поразмахивать перед ним пистолетом. Инцидент произошел днем 8 сентября 2022 года в поселке Парголово Выборгского района города. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 13:00 в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что в поселке Парголово неизвестный угрожает водителю автобуса, двигавшегося по Вокзальной улице, - сообщили правоохранители.

На место прибыл наряд полиции. У дома 14 на Вокзальной улице они задержали дебошира. Им оказался 65-летний местный житель. При досмотре у него нашли предмет, которым он пугал водителя - пневматический пистолет.

На задержанного составили протокол о мелком хулиганстве. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.