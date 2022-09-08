Первую советскую подлодку К-3 «Ленинский комсомол» разделили надвое для транспортировки к Кронштадте

Первую советскую подлодку К-3 «Ленинский комсомол» разделили надвое Фото: Предоставлено "КП"

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка легендарной первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» для установке в Кронштадте в качестве музейного экспоната. Судно разделили на две части для выгрузки с причала и транспортировки через улицы Кронштадта в здание Музея военно-морской славы.

- Части К-3 разделены по отсеку-донору, установленного на месте давно выпиленного по соображениям безопасности реакторного отсека. Они будут воссоединены уже после установки в музее, - сообщили в медиацентре Петербурга.

Сверхпрочный корпус распиливали при помощи алмазных технологий. Для разделения лодки использовали методы, которые позволили сделать это безопасным для судна.

Уже в музее лодку соединят, покрасят стыки и превратят К-3 в музейный экспонат.