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Происшествия8 сентября 2022 15:00

Суд арестовал подростка за избиение супружеской пары пенсионеров в центре Петербурга

Хасан Ельсаев накинулся с кулаками на пенсионеров, которые сделали ему замечание
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге поместили под домашний арест подростка, избившего супружескую пару. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Петербурге поместили под домашний арест подростка, избившего супружескую пару. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Суд арестовал 16-летнего Хасана Ельсаева, избившего супружескую пару пенсионеров на Суворовском проспекте в Петербурге. Напомним, подросток и его двое старших приятелей напали на дороге на велосипедиста. Пара пенсионеров проезжала мимо и сделала хулиганам замечание. Тогда троица накинулась и на них. Друзья не стеснялись бить руками и ногами даже пожилую женщину. Их успокоил лишь то, что пенсионер открыл огонь из травматического пистолета.

- Суд отказал следствию, просившему отправить Ельсаева в СИЗО. Хасана поместили под домашний арест на срок по 4 ноября 2022 года. Кроме этого подростку запретили пользоваться телефоном и интернетом, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что суд отправил в СИЗО лишь только одного из хулиганов, который больше всего размахивал кулаками. Всем обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.