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Общество8 сентября 2022 15:21

Закладной камень памятника блокадным медикам установили в Соляном переулке

Памятник будет находиться рядом с музеем обороны и блокады Ленинграда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Памятник блокадным медикам заложили в Петербурге.

Памятник блокадным медикам заложили в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Соляном переулке в Петербурге установили закладной камень блокадным медикам. Торжественная церемония прошла днем в четверг, 8 сентября. Напомним, сегодня в городе проходят траурные мероприятия в честь Дня 81-й годовщины блокады Ленинграда. В частности, ветераны и первые лица Северной столицы по традиции возложили цветы на Пискаревском кладбище.

Скульптурную композицию медикам осажденного города собираются поставить рядом с музеем обороны и блокады Ленинграда. О точных сроках окончания изготовления и установки памятника в Смольном пока не говорили. Но власти постараются успеть к 27 января – годовщине полного освобождения города от осады. Тем временем в Петербурге сделали художественную подсветку другой тематической скульптуре – блокадным педагогам.

- Памятник педагогам попросила установить учитель Надежда Строгонова, создать монумент медикам – глава правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, - рассказали в пресс-службе Смольного.