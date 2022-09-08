Семь тысяч беженцев из Донбасса и Украины переехали в Петербург

В Петербург переехали около 7 тысячи беженцев из Донбасса и Украины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около семи тысяч беженцев из Донбасса, Луганска и Украины переехали в Петербург с начала спецоперации. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в ответ на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Ответ чиновника парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале. Среди семи тысяч беженцев оказались 1,5 тысячи несовершеннолетних. В Смольном подчеркнули, что стараются помогать гостям города, насколько это возможно.

- Беженцам предоставляется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. С заявлением о предоставлении материальной помощи в районные администрации обратилось 6 854 человека. Среди них есть 1 579 детей и 1 732 пенсионера, - говорится в ответе Пиотровского.

В Смольном добавляют, что беженцы могут обращаться за гуманитарной помощью в региональное отделение «Красного креста». Проконсультироваться можно по телефонам 8 (812) 717-35-34 и 8 (812) 717-35-31.