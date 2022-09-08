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Общество8 сентября 2022 16:23

Завод «Вагонмаш» из Петербурга сменил собственников

Екатеринбургская компания «Синара» вышла из состава акционеров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге произошли изменения в составе собственников завода "Вагонмаш".

В Петербурге произошли изменения в составе собственников завода "Вагонмаш".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Екатеринбургская компания «Синара» перестала быть акционером петербургского завода «Вагонмаш». Ранее предприятию принадлежало 50 процентов известного производителя запчастей для грузовых поездов. Смену собственников подтвердили «КП-Петербург» в пресс-службе «Синара – Транспортные машины». Оказалось, что компания закончила совместные проекты со шведским производителем машин «Шкода». Поэтому капитал «Вагонмаша» екатеринбуржцам уже не нужен.

- Решение это обоюдное, без каких-либо конфликтных историй, – подчеркнули «КП-Петербург» в пресс-службе «Синары». – И сейчас мы сконцентрированы на работе профессионального конструкторского бюро, которое занимается разработкой нашей собственной отечественной модели трамвая, состоящего их трех секций.