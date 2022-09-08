Крестный ход перекроет весь центр Петербурга в воскресенье, 12 сентября

Крестный ход в Петербурге перекроет многие улицы в центре города 12 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за проведения Крестного хода центр Петербурга перекроют в воскресенье, 12 сентября. Об этом поспешили предупредить в городском комитете по транспорту. Напомним, Крестный ход по традиции состоится в День перенесения мощей святого князя Александра Невского. В этот раз мероприятие пройдет очно, коронавирус больше не помешает верующим. Так что автомобилистам стоит быть начеку. Причем, уже вечером 11 сентября.

- С 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября запрещается остановка на площади Александра Невского. Также на площади ограничивается движение в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского – проезжую часть немного сузят, - пишут в комтрансе Петербурга.

А вот 12 сентября перекрытий будет больше. С 10 до 12 утра для транспорта закроют Казанскую площадь, одноименную улицу и Невский проспект на участке от площади Александра Невского до Казанской улицы. С 10:00 до 13:30 нельзя будет проехать от дома №175 на Невском проспекте до площади Александра Невского. А с полуночи до 23:59 запретят парковаться на Казанской площади, участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова около переулка Сергея Тюленина, а также на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского.