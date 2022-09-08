Следователи задержали двух семиклассников, избивших супружескую пару в Ломоносове

В Петербурге задержали двух 14-летних подростков за нападение на супружескую пару в Ломоносове. Фото: предоставлено "КП"

В Петербурге задержали двух 14-летних подростков, избивших супружескую пару на привокзальной площади в Ломоносове. Напомним, тогда мужчину и женщину забросали бутылками и самокатом. Мужу досталось сильнее – его госпитализировали с переломом нижней стенки правой орбиты и закрытой черепно-мозговой травмой. Всего в драке участвовало около 10 подростков, их личности продолжают устанавливать. А пока что претензии у следствия есть только к двум юным хулиганам.

- Следователи допросили двух семиклассников по уголовному делу о хулиганстве. После этого подростков отпустили домой, они находятся в статусе подозреваемых, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что юным хулиганам грозит реальный срок – только в детской спецколонии, все из-за их маленького возраста.