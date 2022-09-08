Почти 3,4 млрд рублей выплатили пострадавшим от коронавируса медикам из Петербурга

Пострадавшим от ковида медикам из Петербурга выплатили почти 3,4 млрд рублей за время пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выплатил почти 3,4 миллиарда рублей медработникам из Петербурга, пострадавшим от коронавируса при исполнении служебных обязанностей. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева. По данным городских властей, это сумма выплат с начала пандемии до 5 сентября 2022 года. В список пострадавших входят и врачи, и средний, и младший медперсонал, и водители скорой помощи.

- Выплаты медработникам, пострадавшим при оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, происходят до сих пор в соответствии с указом президента Владимира Путина, - отметили в Смольном.

Добавим, что в августе Северная столица пережила очередной подъем заболеваемости коронавирусом. В сентябре пик инфекции преодолен, как ранее заверили в комитете по здравоохранению.