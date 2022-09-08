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Здоровье8 сентября 2022 18:29

Почти 3,4 млрд рублей выплатили пострадавшим от коронавируса медикам из Петербурга

Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Пострадавшим от ковида медикам из Петербурга выплатили почти 3,4 млрд рублей за время пандемии.

Пострадавшим от ковида медикам из Петербурга выплатили почти 3,4 млрд рублей за время пандемии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выплатил почти 3,4 миллиарда рублей медработникам из Петербурга, пострадавшим от коронавируса при исполнении служебных обязанностей. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева. По данным городских властей, это сумма выплат с начала пандемии до 5 сентября 2022 года. В список пострадавших входят и врачи, и средний, и младший медперсонал, и водители скорой помощи.

- Выплаты медработникам, пострадавшим при оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, происходят до сих пор в соответствии с указом президента Владимира Путина, - отметили в Смольном.

Добавим, что в августе Северная столица пережила очередной подъем заболеваемости коронавирусом. В сентябре пик инфекции преодолен, как ранее заверили в комитете по здравоохранению.