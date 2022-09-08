В Петербурге шутник приклеил глаза памятнику Остапу Бендеру. Фото: vk.com/stonejuggler

Памятнику Остапу Бендеру в Петербурге приклеили глаза. Теперь горожане шутят, что в Северной столице начался флешмоб по «очеловечиванию» скульптур. Напомним, ранее неизвестный вандал нарисовал косоглазие мраморному бюсту Петронии Примы в Летнем саду. Тогда прокуратура начала проверку инцидента. Но шутника все еще не нашли. И вот, петербуржцы испугались – неужели на Остапа Бендера покусился тот же человек.

Но нет, «КП-Петербург» нашла автора перформанса с героем Ильфа и Петрова. Это Валентин Смирнов, любитель розыгрышей. На своей странице во «Вконтакте» он первым опубликовал фото «прозревшего» Бендера.

Шутник вдобавок придумал розыгрыш - люди ведутся и кидают монетки под стул Бендера. Фото: vk.com/stonejuggler

- Посмотрите, как замечательно смотрится памятник товарищу Бендеру, оживленный черными глазами, - хвалится Смирнов.

Кроме этого петербуржец подшутил над туристами, поставив рядом с памятником записку, что под стул Бендера нужно бросать монетки для привлечения удачи, а лучше еще и потереть Остапу нос. И доверчивые прохожие так и делают – делятся своими деньгами.