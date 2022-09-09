Тепло до плюс 15 градусов вернулось в Петербург 9 сентября

Тепло будет в Петербурге 9 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург вернулось тепло. Наконец-то небо над городом прояснилось, ушли дождевые облака, а температура воздуха начнет расти до плюс 15 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием скандинавского антициклона. Его стараниями облаков в небе станет меньше и обойдется без дождей, а температурные показатели начнут постепенно повышаться, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, по Ленинградской области от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер станет теплее, юго-западного направления 1-6 метров в секунду.

Выходные в городе будут еще лучше. В субботу снова без осадков, с нежным солнцем и до плюс 15-17 градусов. Такая хорошая погода простоит до вторника следующей недели.